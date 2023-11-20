ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 17 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 2 adet artışla 618 adede çıktı.

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Sondaj kulelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 164 adet oldu.

Petrol sondaj kule sayısı 6 adet yukarı gelerek 500 adet olarak belirlendi. Petrol ve doğal gaz için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 adet olarak açıklandı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 597 adedi karada, 19 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 2 adet artarken, açık sularda ve iç sularda değişmedi.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı değişmeyerek 302 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 2 adet artışla 107 adede çıktı.

Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 311 adet seviyesine geldi.

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KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 196 adet oldu. Ülkede petrol kule sayısı 2 adet düşüşle 123 adet olurken, doğal gaz kule 1 adet düşüşle 73 adet olarak açıklandı.

Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 17 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 1 adet düşüşle 814 adede indi.