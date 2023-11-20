ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında artış yaşandı.
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 17 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 2 adet artışla 618 adede çıktı.
Sondaj kulelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 164 adet oldu.
Petrol sondaj kule sayısı 6 adet yukarı gelerek 500 adet olarak belirlendi. Petrol ve doğal gaz için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 adet olarak açıklandı.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 597 adedi karada, 19 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 2 adet artarken, açık sularda ve iç sularda değişmedi.
En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı değişmeyerek 302 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 2 adet artışla 107 adede çıktı.
Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 311 adet seviyesine geldi.
KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 196 adet oldu. Ülkede petrol kule sayısı 2 adet düşüşle 123 adet olurken, doğal gaz kule 1 adet düşüşle 73 adet olarak açıklandı.
Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 17 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 1 adet düşüşle 814 adede indi.