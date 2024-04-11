ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 539 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet yükselişle 116 seviyesine geldi. Petrol ve doğal gaz ortak sondaj kulesi sayısı 1 adet azaldı ve sıfır oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 166 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 1 adet artışla 629 olurken, açık sularda değişmeyerek 27, iç sularda değişmeyerek 1 olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 315 oldu.