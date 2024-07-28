ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste ikinci haftasında da artış gösterdi.
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 26 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 3 adet artarak 589 oldu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 75 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 482, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 101 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 6 olarak belirlendi.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 568'i karada, 21'i açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 4 adet artarken, açık sularda 1 adet azaldı.
KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 14 adet artarak 211 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 14 adet artarak 144, doğal gaz kule sayısı 1 adet artarak 67 oldu.
Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 19 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 17 adet artışla 800 adede yükseldi.