ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 26 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 3 adet artarak 589 oldu.

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Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 75 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 482, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 101 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 6 olarak belirlendi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 568'i karada, 21'i açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 4 adet artarken, açık sularda 1 adet azaldı.

KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 14 adet artarak 211 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 14 adet artarak 144, doğal gaz kule sayısı 1 adet artarak 67 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 19 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 17 adet artışla 800 adede yükseldi.