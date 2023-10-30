ABD'de sondaj kule sayısında artış sürdü

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 27 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 1 adet artışla 625 adede çıktı.

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Sondaj kulelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 143 adet oldu.

Petrol sondaj kule sayısı 2 adet yukarı giderek 504 adet olarak belirlendi. Doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 117 adede inerken, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 adet olarak açıklandı.

Sondaj kulelerinin 600 adedi karada, 24 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 1 adet artarken, açık sular ve iç sularda değişmedi.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet artarak 311 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet düşüşle 100 adede indi.

Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 313 adet seviyesine yükseldi.