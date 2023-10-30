ABD'de sondaj kule sayısında artış sürdü
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında üst üste üçüncü haftasında da sınırlı da olsa artış oldu.
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 27 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 1 adet artışla 625 adede çıktı.
Sondaj kulelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 143 adet oldu.
Petrol sondaj kule sayısı 2 adet yukarı giderek 504 adet olarak belirlendi. Doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 117 adede inerken, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 adet olarak açıklandı.
Sondaj kulelerinin 600 adedi karada, 24 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 1 adet artarken, açık sular ve iç sularda değişmedi.
En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet artarak 311 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet düşüşle 100 adede indi.
Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 1 adet artışla 313 adet seviyesine yükseldi.