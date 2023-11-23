ABD'de sondaj kule sayısında artış sürdü

Baker Hughes paylaşılan rapora göre 24 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 4 adet artışla 622 adede çıktı.

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Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 162 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 500 adet olarak kaldı. Doğal gaz sondaj kule sayısı 3 adet artışla 117 adet, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet artışla 5 adet olarak açıklandı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 600 adedi karada, 21 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 3 adet, açık sularda 2 adet artarken, iç sularda 1 adet azaldı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet artışla 303 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet düşüşle 106 adede indi.

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Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı değişmeyerek 311 adet seviyesinde kaldı.



KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ



Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 197 adet oldu. Ülkede petrol kule sayısı 1 adet artışla 124 adet olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 73 adet olarak açıklandı.



Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 2 adet artışla 19 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 5 adet artışla 819 adede çıktı.