ABD'de sondaj kule sayısında artış sürdü

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 1 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 3 adet artışla 625 adede çıktı.

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Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 159 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 505 adet olarak açıklandı. Doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 116 adet, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 4 adet seviyesine indi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 603 adedi karada, 21 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 3 adet artarken, açık sularda ve iç sularda değişmedi.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet artışla 306 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da değişmeyerek 106 adet olarak kaldı.

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Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 3 adet artışla 314 adet seviyesine çıktı.



KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ



Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 192 adet oldu. Ülkede petrol kule sayısı 2 adet düşüşle 122 adet, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 70 adet seviyesine geriledi.



Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 19 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 2 adet azalarak 817 adede indi.