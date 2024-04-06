ABD'de sondaj kule sayısında düşüş sürdü

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 5 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 620 oldu.

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Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 131 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 508 oldu. Doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 110 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 2 seviyesine indi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 600'ü karada, 20'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 1 adet düşerken, açık sularda değişmedi.

KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ



Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 15 adet azalarak 136 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 5 adet düşüşle 71, doğal gaz kule sayısı 10 adet düşüşle 65 olarak belirlendi.



Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 18 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 16 adet düşüşle 756 seviyesinde indi.