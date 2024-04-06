ABD'de sondaj kule sayısında düşüş sürdü
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftasında sınırlı da olsa geriledi.
Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 5 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 620 oldu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 131 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 508 oldu. Doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 110 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 2 seviyesine indi.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 600'ü karada, 20'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 1 adet düşerken, açık sularda değişmedi.
KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 15 adet azalarak 136 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 5 adet düşüşle 71, doğal gaz kule sayısı 10 adet düşüşle 65 olarak belirlendi.
Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 18 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 16 adet düşüşle 756 seviyesinde indi.