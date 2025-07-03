Euro Bölgesi'nde bileşik PMI yükseldi

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

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Verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi ve özel sektörü haziran ayında bir miktar büyüme gösterdi. Mayıs ayında 50,2 seviyesinde belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, haziranda 50,6'ya ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde mayısta 49,7 olan hizmet sektörü PMI ise haziranda son 3 ayın en yükseği olan 50,5 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, haziranda bileşik PMI'ın 50,2, hizmet PMI'nın 50 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.