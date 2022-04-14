ABD'de stokların artması petrolü geriletti

ABD ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin stratejik rezervlerinden petrol satışlarının piyasada arzı rahatlatacağı değerlendirmeleri haftanın ilk yarısında güçlü yükseliş gösteren petrol fiyatlarının bu saban bir miktar gerilemesine yol açtı.

ICE'de işlem gören brent petrol şu sıralarda düne göre 34 cent düşüşle 108,44 dolar/variden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 72 cent düşüşle 103,53 doar/varil seviyesinde.

IEA'nın yaptırımların etkisiyle Rusya'nın petrol arzının mayıs ayında 3 milyon varil/gün azalabileceği uyarısının yarattığı endişenin devam ettiği ortamda brent petrol için bugün direnç seviyesi 110,3 dolar olarak işaret ediliyor. Ancak 107,6 dolar seviyesinin üzerinde kalındıkça 113,8 dolara kadar bir hareket olabileceğine işaret eden analisteler 107,6 doların altına gelinmesi halinde ise 103,1 dolara kadar bir gerileme olabileceğini vurguluyor.