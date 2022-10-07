ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre eylül ayında tarım dışı istihdam 263 bin arttı. Piyasa beklentisi 250 bin yükseliş gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi ağustos ayı için 315 bin seviyesinde bırakılırken, temmuz ayı için 526 binden 537 bine ve haziran ayı için 293 binden 424 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 288 bin ile piyasa beklentisi olan 265 binin üzerine çıktı. Kamu istihdamında ise 25 bin düşüş açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 22 bin, inşaat sektöründe 19 bin, madencilik sektöründe 3 bin yukarı geldi.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,7'ye indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 yılı için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak belirledi. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.