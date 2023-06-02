ABD'de tarım dışı istihdam arttı

Mayıs ayında tarım dışı istihdam 339 bin artış gösterdi. Beklenti ise 190 bin artış olacağı yönündeydi.

Nisan ayı tarım dışı istihdam artışı 253 binden 294 bine revize edildi. Mart ayı verisi de 165 binden 217 bine yükseltildi.

ABD'de iş gücüne katılım oranı mayıs ayında yüzde 62,6 olurken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3.7'ye çıktı. Beklenti işsizlik oranının yüzde 3,5 olacağı yönündeydi.

Mayıs ayında kamuda istihdam 56 bin, özel sektörde 283 bin arttı. Fabrikalarda istihdam 2 bin azaldı.