ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan 'iş gücü istatistikleri' raporuna göre nisan ayında tarım dışı istihdam 428 bin olarak kayıtlara geçti. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 400 bin artacağı yönündeydi.

Özel sektörün istihdamı 406 bin ile piyasa beklentisi olan 385 binin üzerinde geldi. Kamuda istihdam 22 bin artış gösterdi.

İmalat sektöründe istihdam 55 bin artarken, inşaat sektöründe 2 bin kişi yükseldi.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerileyeceği yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,9'dan yüzde 7'ye çıktı.

Fed son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5, 2024 yılı için yüzde 3,6 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 5,46 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 yükseliş olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,6 saat oldu.

Ülkede iş gücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,2'ye geriledi.