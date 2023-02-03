ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı. Piyasa beklentisi 185 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi kasım ayı için 263 binden 290 bine, aralık ayı için 223 binden 260 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 443 bin ile piyasa beklentisi olan 190 binin çok üzerine çıktı. Kamu istihdamında ise 74 bin artış açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 19 bin, inşaat sektöründe 25 bin, madencilik sektöründe 2 bin artış gösterdi.

İşsizlik oranı geriledi

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,5'ten yüzde 6,6'ya çıktı.