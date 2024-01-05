ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de aralık ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 216 bin arttı.

Haberin Devamı

Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 170 bin artması yönündeydi.

Son açıklanan veri ile birlikte kasımda tarım dışı istihdam verisi 199 binden 173 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3.7 seviyesinde kaldı. Piyasalarda beklenti işsizliğin 0.1 puan artışla 3.8 seviyesine çıkması yönündeydi.