ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 272 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 190 bin artması yönündeydi.

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Son açıklanan veri sonrası nisan ayında tarım dışı istihdam verisi 175 binden, 165 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.9 seviyesinden yüzde 4’e çıktı.