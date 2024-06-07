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Uzmanpara ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı
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ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de tarım dışı istihdam mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

07.06.2024 - 15:33 | | UZMANPARA
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 272 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 190 bin artması yönündeydi. 

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Son açıklanan veri sonrası nisan ayında tarım dışı istihdam verisi 175 binden, 165 bine revize edildi. 

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.9 seviyesinden yüzde 4’e çıktı. 

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