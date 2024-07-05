ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında tarım dışı istihdam 206 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 200 bin artış olacağı yönündeydi.

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Tarım dışı istihdam artışı Nisan ayı için 165 binden 108 bine, Mayıs ayı için 272 binden 218 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı %4,1 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü %4 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son Haziran ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için %4, 2025 yılı için %4,2, 2026 yılı için %4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 136 bin, kamu istihdamında artışın 70 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektörü istihdamında 8 bin düşüş olurken, inşaat sektöründe 27 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe tahmini 6 bin artış olmuştu.

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Geniş tanımlı işsizlik oranı %7,4 seviyesinde kaldı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda %0,29 artış olurken, yıllık artış %3,86 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık %0,3, yıllık %3,9 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi. İş gücüne katılım oranı ise %62,6 olarak belirlendi.