ABD'de tarım dışı istihdam belli oldu

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre haziran ayında tarım dışı istihdam 209 bin artış gösterdi. Beklenti 240 bin artış olacağı yönündeydi.

ADP özel sektör istihdamı dün 497 bin ile piyasa tahminlerinin iki katından fazla açıklanmıştı.

Tarım dışı istihdam artışı mayıs ayı için 339 binden 306 bine, nisan ayı için 294 binden 217 bine revize edildi.

Özel sektörde istihdam 149 bin artarken, kamu istihdamında artış 60 bin oldu. Piyasalar özel sektörde istihdamın 200 bin artacağını düşünüyordu.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi. Beklenti de işsizlik oranının açıklandığı gibi yüzde 3,6 olacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,36 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,35 seviyesinde açıklandı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,2 artış olacağı yönündeydi.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,6 seviyesinde kaldı.