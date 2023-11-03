ABD’de tarım dışı istihdam belli oldu

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında tarım dışı istihdam 150 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 170 bin artış olacağı yönündeydi.

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Tarım dışı istihdam artışı eylül ayı için 336 binden 297 bine, ağustos ayı için 227 binden 165 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,8 olarak kalacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde bu yıl için işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,8, önümüzdeki iki yıl için yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Çalışma bürosu özel sektörde istihdamın 99 bin artarken, kamu istihdamında artışın 51 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 158 bin, kamu istihdamının 29 bin artacağını öngörüyordu.

İmalat sektöründe istihdam 35 bin azalırken, inşaat sektöründe ise 23 bin artış gösterdi.

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Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7'den yüzde 7,2'ye çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,21 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,1 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 düşüşle 34,3 saat olarak açıklandı.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,8 seviyesinden yüzde 62,7 seviyesine indi.