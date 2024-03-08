ABD'de tarım dışı istihdam belli oldu

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Şubat ayında tarım dışı istihdam 275 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 198 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışı ocak ayı için 353 binden 229 bine revize edildi.

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Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7 olarak kalacağı şeklindeydi.

Fed'in aralık ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde önümüzdeki üç yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi. Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 223 bin, kamu istihdamında artışın 52 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyordu. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2'den yüzde 7,3'e çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,14 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,28 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,4 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesine çıkacağı yönündeydi. ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,5 olarak açıklandı.