ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 210 bin olarak duyuruldu. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 573 bin geleceği yönündeydi.

Ekim ayı tarım dışı istihdam verisi 531 bin seviyesinden 546 bin seviyesine revize edildi. Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 4.2'ye geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e ineceği yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 8,3'ten yüzde 7,8'e indi.

Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,8, 2022 için yüzde 3,8, 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 3,5 ve uzun dönem için yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

Özel sektörün istihdamı 235 bin ile piyasa beklentisi olan 530 binin altında kaldı. İmalat sektöründe istihdam 31 bin artarken, kamuda istihdam 25 bin azaldı.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,26, yıllık yüzde 4,80 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5 artış olacağı yönündeydi. Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 61,6 olarak kaldı.