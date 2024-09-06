ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Ağustos ayında 142 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 161 bin artış olacağı yönündeydi.

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Tarım dışı istihdam artışı Haziran ayı için 179 binden 118 bine, Temmuz ayı için 114 binden 89 bine revize edildi.

Bir diğer önemli veri olan işsizlik oranı %4,3'ten %4,2'ye indi. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü %4,3 seviyesinden %4,2'ye ineceği şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son Haziran ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için %4,0, 2025 yılı için %4,2, 2026 yılı için %4,1 olarak belirlendi. Fed, 18 Eylül toplantısında faiz kararıyla birlikte makroekonomik tahminlerini de revize edecek.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 118 bin, kamu istihdamında artışın 24 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 138 bin artacağını öngörüyordu.

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İmalat sektörü istihdamında 24 bin düşüş olurken, inşaat sektöründe 34 bin artış yaşandı. Analistler imalat sektöründe istihdamın sabit kalacağını düşünüyordu.

Geniş tanımlı işsizlik oranı %7,8 seviyesinden %7,9'a çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda %0,4 artış olurken, yıllık artış %3,8 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık %0,3, yıllık %3,7 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,2'den 34,3'e çıkacağı yönündeydi.

İş gücüne katılım oranı ise %62,7 olarak belirlendi. Fed'in bu ayki toplantısında politika faizinin indirileceğine kesin gözüyle bakılırken, seviyesinin 25 puan mı, 50 puan mı olacağı konusunda piyasada henüz kesin bir beklenti oluşmadı.