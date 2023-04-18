'ABD'de teknoloji hisseleri aşırı alım bölgesinde'

Kolanovic, "Teknoloji hisselerinde kısa pozisyon alınmasını savunmuyoruz ve hala sektörün geçen yıldan daha iyi işlem göreceğini düşünüyoruz. Ancak teknoloji sektöründeki yukarı hareketin gerilediğini düşünüyoruz" dedi.

Teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq 100 yılbaşından bu yana yüzde 20 yükselirken, S&P 500'de artış yüzde 8 seviyesinde kaldı.