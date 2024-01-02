ABD'de tüketici harcamaları normale dönüyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi ajandasının önemli bir savunucusu olan Bernstein, 2023'te artan servet kazanımlarının, istihdam piyasasının güçlü olmasının ve artan reel ücretlerin Biden'a desteği düşüren enflasyon artışından uzaklaşıldığının kanıtı olduğunu savundu.

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Pandemi dönemi teşvik programları azaldıkça ABD'de tüketici borçları da arttı. New York Fed verilerine göre ABD'de kredi kartı bakiyeleri üçüncü çeyrekte yaklaşık %4,7 artarak 48 milyar dolara yükseldi ve toplam 1,08 trilyon dolara ulaştı.

Bernstein, Fox News'a yaptığı açıklamada, "Balonlaşma dediğiniz şeyin bir kısmı gerçekten de kredi kartı temerrütlerinin ya da borç seviyelerinin normal düzeylerine dönmesidir. Faiz oranları yükselmiş olsa bile insanlar oldukça iyi durumda" dedi.

Bernstein, geçtiğimiz yıl harcanabilir gelirdeki %3,7'lik artışin, "tüketici harcamalarını desteklemeye yardımcı olan rüzgarlardan biri" olduğunu vurguladı.