ABD'de tüketici kredileri arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında revize edilen 6,5 milyar dolarlık artışın ardından toplam kredi borcu 11,35 milyar dolar arttı. Piyasalarda beklenti artışın 10,0 milyar dolar olacağı yönündeydi.

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Kredi kartlarını da içeren dönen kredi, üç ayın en yükseği olan 7 milyar dolar artış gösterdi. Araç alımları ve okul harçları gibi dönüşü olmayan kredi miktarında artış 4,3 milyar dolar oldu.

Pandemi sırasında birikimlerini tüketen birçok Amerikalı harcama yapmak için kredi kartlarına ve diğer ödeme yöntemlerine güveniyor. Yaşam maliyetindeki artışla birleştiğinde, bu durum hanehalkı maliyesini daha da zorluyor ve tüketimde bir yavaşlamaya işaret ediyor.