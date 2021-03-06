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06.03.2021 - 08:32 | | AA

ABD'de tüketici kredileri azaldı

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 1,3 milyar dolar azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de tüketici kredileri azaldı
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ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ocakta aylık 1,3 milyar dolar azalarak 4,17 trilyon dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 12 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde geçen yıl aralık ayında yaşanan artış ise 8,8 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 9,8 milyar dolar azalırken ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 8,5 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, geçen yılın son ayında yıllık bazda ise yüzde 0,4'lük azalış gösterdi. Söz konusu veri geçen yıl aralıkta yüzde 2,5 artmıştı.

Bu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalırken devir yapmayan krediler yüzde 3,2 artış kaydetti.

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