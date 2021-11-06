Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredileri, eylülde 29,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

06.11.2021 - 07:23 | | AA
ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre ülkede tüketici kredileri, eylülde aylık 29,9 milyar dolar artarak 4,37 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 15,9 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde ağustos ayında yaşanan artış ise 14,4 milyar dolardan 13,7 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 9,9 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 20,1 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,3'lük artış gösterdi. Devir yapan krediler eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 7,2'lik artış kaydetti.

Ülkede tüketici kredileri yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 5,6'lık artış kaydetti. Devir yapan krediler üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 5,1 yükseldi.

    Barcelona, Xavi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

    Barcelona, Xavi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

    Ryan Reynolds’dan şaşırtan karar! Oyunculuğa ara veriyor

    Ryan Reynolds’dan şaşırtan karar! Oyunculuğa ara veriyor

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

    İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

    Küçükbaş hayvan satışı yapılacak

    Küçükbaş hayvan satışı yapılacak

    Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde gizemli ölüm

    Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde gizemli ölüm

    Araştırma: Süper zenginler iklime daha çok zarar veriyor

    Araştırma: Süper zenginler iklime daha çok zarar veriyor

    Müfettiş yardımcısı alınacak

    Müfettiş yardımcısı alınacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

    İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

    Sıradaki Haber
    Milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

    Milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

    Sıradaki Haber
    Avrupa’da korona alarmı

    Avrupa’da korona alarmı

    Sıradaki Haber
    Evlat nöbetinde 33’üncü kavuşma

    Evlat nöbetinde 33’üncü kavuşma

    Sıradaki Haber