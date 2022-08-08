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ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredilerinde artış haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

08.08.2022 - 09:21 |
ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre haziran ayında tüketici kredileri 40,15 milyar dolar arttı. Beklenti 27 milyar dolar yükseliş olacağı yönündeydi.

Krediler mayıs ayında 22,35 milyar dolar artış göstermişti.

Aynı ayda çevrilebilir krediler 14,8 milyar dolar, çevrilebilir olmayan krediler ise 25,4 milyon dolar arttı.

Tüketici kredilerinde yıllık artış oranı yüzde 10,5 olurken, çevrilebilir kredilerde yükseliş yüzde 16, çevrilebilir olmayan kredilerde ise yüzde 8,8 oldu.

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