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ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredileri, mart ayında 10,2 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

08.05.2025 - 08:27 | | AA
ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

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Buna göre, tüketici kredileri, martta önceki aya kıyasla 10,2 milyar dolar artışla 5 trilyon 6,8 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 9,8 milyar dolar artış yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,9 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,2 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, martta yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 1,7, devir yapmayan krediler yüzde 2,7 yükseldi.

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