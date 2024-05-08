ABD'de tüketici kredilerinde artış yavaşladı

Şubat ayında yüzde %3,6 olan tüketici kredisi yıllık artış oranı Mart ayında %1,5 seviyesine yavaşladı. Bir önceki ay 15 milyar dolar olan tüketici kredi artışı Mart ayında aylık 6,3 milyar dolarlık bir artış gösterdi.

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Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler Mart ayında 14,8 milyar dolarlık bir artış bekliyordu. İlk çeyrekte krediler, 2023'ün son üç ayındaki %2,4'lük orandan daha hızlı bir şekilde %3,2 oranında artış gösterdi.

Kredi kartı borçlanmaları bir önceki ay %9,7 arttıktan sonra Mart ayında %0,1 oranında hafif bir artış gösterdi. Bu, Nisan 2021'den bu yana görülen en yavaş artış oldu.