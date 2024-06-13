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Uzmanpara ABD'de ÜFE beklentilerin altında kaldı
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ABD'de ÜFE beklentilerin altında kaldı

ABD'de üretici fiyatlarında artış hızı beklentilerin ve bir önceki ayın altında kaldı.

13.06.2024 - 15:46 | | Foreks Haber
ABD'de ÜFE beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre Mayıs ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen %2,3 seviyesinden %2,2'ye indi. Analistlerin tahmini artışın %2,5 olacağı yönündeydi.

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Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre %0,2 azaldı. Piyasalar bir önceki ay %0,5 artan fiyatların %0,1 artacağını düşünüyordu.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık değişmezken, yıllık %2,3 yukarı geldi. Analistler aylık %0,3, yıllık %2,4 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık değişmedi, yıllık %3,2 arttı. Enerji fiyatları aylık %4,8 düşerken, gıda fiyatlarında düşüş %0,1 oldu. Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise %0,1 düştü.

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