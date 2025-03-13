ABD'de ÜFE verileri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE şubatta bir önceki aya kıyasla değişmedi. Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

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Üretici fiyatları şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun şubatta yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artış, ocak ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,6 olması tahmin ediliyordu.

Çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,8 artmıştı. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.