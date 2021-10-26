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ABD'de ulusal konut fiyat endeksi yükseldi

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artarak rekor seviyedeki yükselişini korudu.

26.10.2021 - 16:40 | | AA
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi yükseldi

S&P CoreLogic Case-Shiller, ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8'lik artış gösterdi. Temmuz ayındaki seviyesini koruyan endeks, rekor artışını sürdürdü.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ağustosta yıllık bazda yüzde 19,7 arttı. Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen verinin bu dönemde temmuzda olduğu gibi yüzde 20 artması öngörülüyordu.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 33,3 ile Phoenix, yüzde 26,2 ile San Diego ve yüzde 25,9 ile Tampa oldu.

Analistler, hızla yükselen fiyatlara rağmen talebin güçlü kalmaya devam etmesiyle konut fiyatlarındaki artışın sürdüğünü belirtti.

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