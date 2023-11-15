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ABD’de üretici fiyatları düştü

ABD’de üretici fiyatları ekimde aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.

15.11.2023 - 16:33 | | UZMANPARA
ABD’de üretici fiyatları düştü

ABD’de ekim ayı üretici fiyatları verisi açıklandı. Buna göre üretici fiyatları ekimde aylık bazda yüzde 0.5 oranında düşüş gösterdi. 

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Piyasalarda beklenti üretici fiyatlarının yüzde 0.1 oranında artması yönündeydi.  

Son açıklanan veri ile birlikte eylülde aylık yüzde 0.5 olan üretici fiyatları yüzde 0.4’e revize edildi. 

YILLIK BAZDA DA GERİLEDİ 

Öte yandan üretici fiyatları ekimde yıllık bazda yüzde 2.2 seviyesinden yüzde 1.3’e indi.  

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