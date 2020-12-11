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11.12.2020 - 16:52 | | AA

ABD'de üretici fiyatları kasımda arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de üretici fiyatları kasımda arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, ekimde ise aylık yüzde 0,3 artmıştı.

Üretici fiyatları, kasımda yıllık bazda ise piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yüzde 0,8'lik artış gösterdi. ÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 0,5'lik artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,9 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,5 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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