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ABD'de üretici fiyatları yükseldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,6 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

09.11.2021 - 17:22 | | AA
ABD'de üretici fiyatları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel seyir izleyen ÜFE, eylülde yüzde 0,5 artmıştı.

Üretici fiyatları, ekimde yıllık bazda ise eylül ayında olduğu gibi yüzde 8,6 artarak rekor seviyede yükseliş göstermeye devam etti. Endeksin ekimde yıllık yüzde 8,7 artması bekleniyordu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6,8 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,8 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6,8 artmıştı.

Analistler, üretici fiyatlarında ekim ayında yaşanan artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili arz zincirindeki sıkıntıların ortasında, yüksek enflasyonun bir süre daha devam edebileceğini gösterdiğini belirtti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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