ABD'de üretici fiyatları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı iş gücü istatistikleri bürosu verilerine göre üretici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Piyasa beklentisi yükselişin yüzde 0,8 olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın artış oranı yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a revize edildi.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 11,3 artış yaşandı. Analistler bir önceki ay yüzde 10,8 olan yükselişin yüzde 10,7'ye ineceğini tahmin ediyordu.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,4 yukarı gelirken, yıllık yüzde 8,2 arttı. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 8,1 yükseliş olacağı şeklindeydi.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 6,4 yükseldi.

Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 1,3 artış gösterdi.

Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,1, enerji fiyatlarında yüzde 10 artış gerçekleşti.