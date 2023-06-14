ABD'de üretici fiyatlarında artış yavaşladı
ABD'de üretici fiyatlarında artış hızı üst üste 11'inci ayda da yavaşlamaya devam etti.
ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre mayıs ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen yüzde 2,3'ten yüzde 1,1'e indi. Analistlerin beklentisi yüzde 1,5 artış olacağı yönündeydi.
Üretici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında gördüğü yüzde 11,2 seviyesinden sonraki 11 ay boyunca sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi.
Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Piyasalar fiyatlarda yüzde 0,1 düşüş olacağını düşünüyordu.
Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.
Enerji fiyatları aylık yüzde 6,8, gıda fiyatları yüzde 1,3 azaldı.
Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyatları ise yüzde 0,4 düşüş gösterdi.