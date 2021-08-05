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ABD'den 126 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

05.08.2021 - 07:21 | | AA
ABD'den 126 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 10 Ağustos'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 11 Ağustos'ta 41 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 12 Ağustos'ta 27 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Toplam 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 67,4 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

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