ABD'den İran ve Çin'deki kurumlara yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından, "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi"nin (OFAC) yeni yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "IRGC adına balistik füze malzemeleri tedariki şebekesinde rol oynadıkları" gerekçesiyle İran ve Çin'den 6 kişi ve 6 kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, "İran'ın füze ve diğer silah kabiliyetlerini agresif bir şekilde geliştirmesi ABD ve ortaklarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır." ifadesine yer verildi.