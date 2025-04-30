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ABD'den İran ve Çin'deki kurumlara yaptırım

ABD, "İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) adına balistik füze malzemeleri tedarikinde rol oynadıkları" gerekçesiyle İran ve Çin'den 6 kişi ve 6 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

30.04.2025 - 09:08 | | AA
ABD'den İran ve Çin'deki kurumlara yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından, "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi"nin (OFAC) yeni yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "IRGC adına balistik füze malzemeleri tedariki şebekesinde rol oynadıkları" gerekçesiyle İran ve Çin'den 6 kişi ve 6 kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, "İran'ın füze ve diğer silah kabiliyetlerini agresif bir şekilde geliştirmesi ABD ve ortaklarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır." ifadesine yer verildi.

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