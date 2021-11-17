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AB'de inşaat üretimi arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

17.11.2021 - 14:29 | | AA
AB'de inşaat üretimi arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. İnşaat üretimi, 2020'nin eylül ayına göre yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 1,2, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,8 arttı.

AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8,5 ile Slovenya'da, yüzde 6 ile İsveç'te ve yüzde 4,1 ile Macaristan'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 4,9'la Romanya'da, yüzde 3,8'le Slovakya'da ve yüzde 1,9'la Polonya'da belirlendi.

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