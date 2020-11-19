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19.11.2020 - 13:32 | | AA

AB'de inşaat üretimi eylülde azaldı

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,5 geriledi.

AB'de inşaat üretimi eylülde azaldı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 2,9 azaldı. İnşaat üretimi, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 2,5'lik gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, eylülde önceki aya göre yüzde 2,5 azalırken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 2,7 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 2,6 ile Slovenya'da, yüzde 1,7 ile Romanya’da ve yüzde 1,5 ile Almanya ve Bulgaristan'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 8,4 ile Fransa'da, yüzde 8,1 ile İtalya'da ve yüzde 3 ile de Slovakya'da gerçekleşti.

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