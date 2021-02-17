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17.02.2021 - 13:28 | | AA

AB'de inşaat üretimi geriledi

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldı.

AB'de inşaat üretimi geriledi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2020 dönemine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7, 2019'un aralık ayına göre de yüzde 2,3 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi, aralıkta önceki aya göre yüzde 3,3, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,1 düşüş gösterdi.

Böylece 2020 yılında inşaat üretimi ortalaması önceki yıla göre Euro Bölgesi'nde yüzde 5,7, AB'de de yüzde 5 azaldı.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 9,1 ile Slovakya, yüzde 2,2 ile Romanya, yüzde 1,9 ile Polonya ve yüzde 1,8 ile İspanya oldu. En fazla düşüş ise yüzde 13,1 ile Slovenya, yüzde 8,6 ile Fransa ve yüzde 3,2 ile Almanya'da gerçekleşti.

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