AB'de inşaat üretimi temmuzda düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un temmuz ayına göre ise yüzde 3,8'lik gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 3,9 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 12,2 ile Slovenya'da, yüzde 5 ile Fransa’da ve yüzde 4,3 ile Romanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 4,3 ile Almanya'da, yüzde 3,5 ile Polonya'da ve yüzde 1,7 ile de İsveç'te gerçekleşti.