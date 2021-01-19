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19.01.2021 - 13:44 | | AA

AB'de inşaat üretimi yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katılaştığı 2020 yılının kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

AB'de inşaat üretimi yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Kasım 2020 dönemine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un kasım ayına göre ise yüzde 1,3'lük gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, kasımda aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 12,2 ile Slovenya, yüzde 12 ile Macaristan ve yüzde 7 ile Slovakya, en fazla düşüş yaşandığı ülkeler ise yüzde 4,9 ile Romanya, yüzde 1,4 ile İspanya ve yüzde 0,9 ile Belçika oldu.

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