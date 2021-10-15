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AB'de otomobil satışları sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik azalış kaydetti.

15.10.2021 - 11:15 | | AA
AB'de otomobil satışları sert düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,1 azalarak 718 bin 598 seviyesine indi.

Söz konusu satış miktarı, Eylül 2020'de 934 bin 39 olarak gerçekleşmişti. AB ülkelerinde otomobil satışları ağustos ayında yüzde 19,1 gerileyerek 622 bin 993 adet olmuştu.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya’da yüzde 32,7, Almanya’da yüzde 25,7, Fransa'da yüzde 20,5 ve İspanya'da yüzde 15,7 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı.

Bu dönemde Almanya'da 196 bin 972, Fransa’da 133 bin 830, İtalya'da 105 bin 175 ve İspanya'da 59 bin 641 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 7 milyon 526 bin 613'e yükseldi.

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 156 bin 228 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 148 bin 283 otomobil sattı. Renault Grubu ise 86 bin 159 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

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