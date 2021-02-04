Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'de perakende satışlar düştü
04.02.2021 - 13:49 | | AA

AB'de perakende satışlar düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların ortalaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,8 geriledi.

AB'de perakende satışlar düştü
ABONE OL

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2020 perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 2, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

AB'de ise perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 0,5 yükseldi.

Öte yandan, 2020 yılında perakende satışların ortalaması önceki yıla kıyasla AB'de yüzde 0,8, Euro Bölgesi'nde de yüzde 1,2 düştü.

AB ülkeleri arasında aralıkta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 22,3 ile Fransa, yüzde 15,9 ile Belçika ve yüzde 11,4 ile İrlanda'da gerçekleşti. Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 10,9 ile Hollanda, yüzde 9,6 ile Almanya ve yüzde 8 ile Danimarka'da belirlendi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kenti savaş alanına çevirdiler! 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa...

    Kenti savaş alanına çevirdiler! 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    Son dakika... 4 yaşlının kabusu olan sahte polis otobüsle kaçarken yakalandı

    Son dakika... 4 yaşlının kabusu olan sahte polis otobüsle kaçarken yakalandı

    Sıradaki Haber