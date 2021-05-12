AB'de sanayi üretimi arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nde mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2020'nin aynı ayına göre de yüzde 10,9 arttı.

AB'de sanayi üretimi, martta aylık yüzde 0,6, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 11 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4,9 ile Danimarka'da, yüzde 4,5 ile Litvanya’da ve yüzde 3,7 ile Bulgaristan'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 4,4 ile Lüksemburg’da, yüzde 4 ile Belçika'da ve yüzde 2,1 ile Finlandiya'da kaydedildi.