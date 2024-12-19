AB'de yeni otomobil satışları düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,9 düşüşle 869 bin 816 adet oldu.

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Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,2'si hibrit, yüzde 30,6'sı benzinli, yüzde 15'i elektrikli, yüzde 10,6'sı dizel, yüzde 7,6'sı fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 gerileyerek 130 bin 757 adet oldu. Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 55,8'i buldu.

Yeni otomobil satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine göre Fransa'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 10,8, Almanya'da yüzde 0,5 azalırken, İspanya'da yüzde 6,4 arttı.

Ocak-kasım döneminde toplam satışlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükselerek 9 milyon 726 bin 49'a ulaştı. Üreticilere göre, kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 242 bin 194 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

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Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 124 bin 188 otomobil sattı.

Renault Grubu, 101 bin 347 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 73 bin 308 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.