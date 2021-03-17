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AB'de yıllık enflasyon arttı

Avrupa Birliği’nde (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine yükseldi.

17.03.2021 - 15:00 | | AA
AB'de yıllık enflasyon arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonu ile ocak ayı inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, şubatta sabit kaldı.

AB'de ise ocak ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,3'e çıktı.

Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde eksi 0,1 olarak ölçüldü.

İnşaat üretimi

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükselirken, 2020'nin ocak ayına göre ise yüzde 1,9 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 16,3 ile Fransa, yüzde 8,4 ile Slovenya ve yüzde 7,4 ile Macaristan oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 12,2 ile Almanya, yüzde 2,3 ile Slovakya ve yüzde 1,3 ile Bulgaristan'da gerçekleşti. 

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