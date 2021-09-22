AB'den 120 milyar euroluk kaynak önerisi

Avrupa Birliği, COVID-19'un vurduğu ekonominin onarılması ve iklim hedeflerinin yakalanması için sigortacılar için sermaye kurallarını gevşeterek 120 milyar euro kaynak yaratmayı önerdi.

AB Komisyonu'nun finansal hizmetlerden sorumlu üyesi Mairead McGuinness yaptığı açıklamada, "Bugünkü öneri sigorta sektörünün toparlanmasına ve AB ekonomisi içindeki rolünü tam olarak oynamasına yardım edecek. Toparlanma ve sonrasına yatırım imkanı olacak" diye konuştu.